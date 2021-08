Alle Infos rund um den Urnengang

Das Wahlbüro der Stadt im Rathaus E 5 ist bis zum 24. September die zentrale Anlaufstelle für alle Anliegen der Wahlberechtigten, darunter auch die Prüfung der Eintragung in das Wählerverzeichnis und die Ausgabe der Briefwahlunterlagen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist das Büro telefonisch unter 0621/293-9566, per Fax an 293-9590 oder per E-Mail an wahlbuero@mannheim.de erreichbar. Im Internet gibt es unter www.mannheim.de/wahlen Informationen. Die Öffnungszeiten des Wahlbüros sind montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr und donnerstags bis 18 Uhr. In der Woche vor der Wahl ist das Büro montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Alle etwa 196 000 Mannheimer Wahlberechtigten werden bis zum 5. September ihre Wahlbenachrichtigung erhalten. In der Wahlbenachrichtigung wird auch mitgeteilt, in welchem Wahlgebäude am Wahltag von 8 bis 18 Uhr die Stimme abgegeben werden kann. Am schnellsten und bequemsten kann die Briefwahl online unter www.mannheim.de/wahlen oder mit dem QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung beantragt werden. Telefonisch darf der Antrag nicht gestellt werden, das ist gesetzlich verboten. Der vorbereitete Briefwahlantrag auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung kann per Post oder unter der Faxnummer 293-9590 an das Wahlbüro geschickt werden. Die Stadt empfiehlt, den Antrag früh zu stellen.

Verwaltung bietet Info-App an

Mit der Wahlinfo-App der Stadt Mannheim haben Wahlberechtigte und Wahlinteressierte unmittelbaren Zugriff auf umfangreiche Informationen. Sie informiert über grundlegende und aktuelle Themen, erinnert mithilfe von Push-Nachrichten an wichtige Termine und beantwortet viele Fragen, wie zum Beispiel, wann die Wahl stattfindet, wie per Briefwahl gewählt werden kann, was im Fall eines Umzugs kurz vor der Wahl passiert oder wie die amtlichen Endergebnisse lauten. Die barrierearme Anwendung kann jederzeit über Google Play bzw. den App Store installiert werden. red