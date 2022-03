Alkoholisierter Mann schlägt und würgt Ex-Freundin auf der Schönau

Mannheim. Zuerst eingebrochen, dann zugeschlagen - ein 20-Jähriger hat sich am frühen Dienstagmorgen eine heftige Auseinandersetzung mit seiner Ex-Freundin geliefert. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann zuerst in der Nacht die Wohnungstür seiner ehemaligen Freundin im Stadtteil Schönau eingetreten, als die 22-Jährige nicht zu Hause war. Er entwendete aus dem Inneren einen Tablet-PC. Kurz nachdem die Frau gegen 1.45 Uhr zu ihrer Wohnung zurückkam, kehrte auch der 20-jährige Einbrecher wieder und geriet mit der

Geschädigten zunächst in einen verbalen Streit - der rasch in Handgreiflichkeiten ausartete. Dabei soll er seine Ex-Freundin geschlagen und gewürgt haben, bis sie kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Als er eine Polizeistreife bemerkte, floh er, die Beamten konnten ihn jedoch wenig später in der Lilienthalstraße an der Straßenbahnendhaltestelle Schönau vorläufig festnehmen. Ein Alkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von über 2 Promille. Gegen den Mann wird nun wegen Wohnungseinbruchs und Körperverletzung ermittelt. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Da die 22-jährige Frau über Schmerzen im Bauch und den Beinen klagte, wurde sie zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, teilte die Polizei weiter mit.