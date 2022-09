Alkoholisierter Ladendieb unter Drogeneinfluss verletzt Polizeibeamte in Heidelberg

Heidelberg. Bei einer Festnahme am frühen Montagabend sind in Heidelberg zwei Polizeibeamte verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde gegen 17 Uhr ein Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt gemeldet. Der 28-Jährige wurde daraufhin beim Verlassen des Einkaufsmarktes festgenommen. Er leistete heftigen Widerstand gegen die Polizeibeamten, nachdem er versucht hatte, auf seine Verhaftung aufmerksam zu machen. Erst mit der Unterstützung weiterer Polizeibeamter konnte der Dieb zur Vernunft gebracht werden.

Weitere Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Dieser wurde auf das Polizeirevier Heidelberg-Mitte gebracht, worauf eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen Ladendiebstahls, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Tätlichen Angriffs ermittelt.

