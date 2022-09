Alkoholisierte Personen nach einem Unfall in Germersheim schwerverletzt

Germersheim. Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend auf der B9 in Fahrtrichtung Germersheim verlor der Fahrer eines Pkw die Kontrolle und fuhr in die Böschung herunter. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 23:40 Uhr als die stark alkoholisierte 26-jährige Beifahrerin dem alkoholisierten 27-jähriger Fahrer ins Lenkrad griff. Auf einem Wirtschaftsweg kurz nach der Anschlussstelle Römerberg/Dudenhofen kam das Fahrzeug stark beschädigt zum Stehen. Das hinzugerufenen DRK musste beide Personen schwer verletzt in eine Klinik bringen. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen. Beiden Insassen wurde nun eine Strafanzeige wegen Verkehrsgefährdung vorgelegt.

