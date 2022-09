Alkoholisierte E-Scooter-Fahrerin verletzt sich in Mannheim

Mannheim. Eine 29-Jährige ist in der Nacht auf Samstag in Mannheim mit ihrem E-Scooter verunfallt und hat sich dabei Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau in der Eichendorffstraße unterwegs, kam aufgrund ihrer Alkoholisierung von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen geparkten Opel und stürzte. Ein Zeuge fand die am Boden liegende Frau und informierte gegen 0.30 Uhr die Polizei. Mit mehreren Platzwunden im Gesicht brachte ein Rettungswagen die Frau in ein Krankenhaus. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Den Schaden ab Pkw gibt die Polizei mit rund 500 Euro an,

