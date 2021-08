Alkoholisiert vier Autos beschädigt

Ein alkoholisierter 19-jähriger Audi-Fahrer hat mehrere geparkte Autos beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, befuhr er am Sonntag gegen 5 Uhr die Waldparkstraße auf dem Lindenhof. Nachdem er hier einen geparkten Mazda beschädigte, bog er in die Windeckstraße ein, beschädigte dort zwei weitere geparkte Pkw und setzte seine Fahrt über die Rheinvillenstraße fort, wo er abermals einen geparkten Pkw beschädigte. Im Verlauf einer sofort eingeleiteten Fahndung wurde er an seiner Wohnanschrift angetroffen. Er wies einen Atemalkohol von 0,78 Promille auf, stand unter dem Einfluss von Cannabis und hatte keine gültige Fahrerlaubnis. Der angerichtete Schaden beträgt knapp 20 000 Euro. pol/jab

