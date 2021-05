Alkoholisiert auf geparktes Auto gefahren - 10.000 Euro Schaden

Mannheim. Ein betrunkener 35-Jähriger ist Samstagnacht in ein geparktes Auto gefahren - und hat dabei einen Schaden von über 10.000 Euro verursacht. Der Vorfall ereignete sich in Mannheim-Vogelstang in der Straße "Hinter dem Wolfsberg", wie die Polizei mitteilte. Der Mann war mit seinem Renault von der B38 in Richtung Vogelstang unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und auf ein geparktes Auto auffuhr. Die Polizei stellte bei dem Mann einen Alkoholwert von 1,68 Promille fest. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Sein Führerschein wurde einbehalten. Den 35-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

