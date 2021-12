Alkohol teils verboten

Die Stadt Mannheim bereitet sich auf Silvester vor – unter anderem mit einem Böller- und Alkoholkonsumverbot. In einer Allgemeinverfügung, die am Dienstag veröffentlicht wurde, werden die Wasserturmanlage, der Plankenkopf O7/P7 und die Kurpfalzbrücke zu Verbotszonen erklärt. Hier darf weder geböllert noch Alkohol getrunken oder ausgeschenkt werden. Auch Gruppen mit mehr als zehn Personen dürfen sich dort nicht aufhalten. Die Einschränkungen gelten vom Nachmittag des 31. Dezember bis zum Neujahrsmorgen um neun Uhr.

Die Stadt verweist ansonsten auf die derzeit geltende Alarmstufe II der Corona-Verordnung in Baden-Württemberg. Danach können in geschlossenen Räumen maximal zehn geimpfte Personen aus verschiedenen Haushalten Silvester feiern (Kinder bis 13 Jahren zählen nicht zur Personenzahl dazu). Dies gilt auch für Essen im Restaurant: Mehr als zehn Personen an einem Tisch sind nicht erlaubt. Für Ungeimpfte gelten strengere Regeln. Bei Treffen im Freien liegt die Obergrenze bei 50 Personen – mit Ausnahme der nun in der neuen Allgemeinverfügung benannten drei Plätze in der Innenstadt, wo sich große Gruppen nicht versammeln dürfen.

Die Sperrstunde in der Nacht von Silvester auf Neujahr beginnt in der Gastronomie erst um 1 Uhr anstatt um 22.30 Uhr. Das Gleiche gilt für Casinos und Spielhallen. Clubs und Diskotheken sind bereits geschlossen, für Bars, die eine Tanzfläche haben, gilt: Sie können wie die Gastronomie bis um 1 Uhr öffnen, müssen dafür sorgen, dass niemand tanzt. Böllern ist grundsätzlich erlaubt (nur nicht in den neu deklarierten Zonen), allerdings muss man dann noch über Vorräte verfügen, seit Mitte Dezember gilt in Deutschland ein Feuerwerksverkaufsverbot. sba