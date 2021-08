Alfried Wieczorek wünscht sich flexiblere Verwaltung

Kopfsteinpflaster, der Schatten eines großen Baumes, ein Tischchen mit Stühlen: Der Hinterhof des Schillerhauses in B 5 ist idyllisch. Hier hat die Bassermann-Kulturstiftung ihren Sitz, sie unterstützt die Reiss-Engelhorn-Museen (REM). CDU-Stadtrat Alfried Wieczorek ist ihr Vorsitzender – eines der vielen Ämter, die dafür sorgen, dass auch nach seiner Verabschiedung als REM-Generaldirektor Ende 2020 von Ruhestand eigentlich keine Rede sein kann.

Langjähriger REM-Generaldirektor Alfried Wieczorek war von 2009 bis 2020 Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen (REM). Er war 1990 als Leiter der Archäologischen Denkmalpflege sowie als Leiter der Zentralabteilung AusstelIungs- und Öffentlichkeitsarbeit und Museumspädagogik in das Haus gekommen, das damals noch Reiß-Museum hieß. 1994 wurde der promovierte Archäologe, der auch Evangelische Theologie im Hauptfach studiert hat, stellvertretender Direktor, 1999 dann Leitender Direktor. Der 67-Jährige ist nach wie vor Vorstandsvorsitzender der Bassermann-Kulturstiftung. Sie fördert die REM. Wieczorek ist außerdem Beiratsvorsitzender der rem gGmbH Stiftungsmuseen. Die gemeinnützige Gesellschaft bündelt die Fördermittel aus den Erträgen der Stiftungen, die sich unter dem Dach der REM befinden. Darüber hinaus steht Wieczorek an der Spitze des Deutschen Verbands für Archäologie und ist Aufsichtsratsvorsitzender des Diakonischen Werks Mannheim. Als Stadtrat ist er Mitglied in den Gemeinderatsausschüssen für Kultur sowie für Wirtschaft, Arbeit und Soziales. Wieczorek wohnt in Feudenheim, er hat zwei Töchter. In der Freizeit fährt er gern Rad, geht auf Reisen und mag es, sich mit anderen zu treffen und sich auszutauschen – gerne auch beim gemeinsamen Essen. imo

Im April ist der 67-Jährige in den Gemeinderat nachgerückt. Ein klassischer Nachrücker ist der Feudenheimer aber nicht. Sondern direkt gewählter Stadtrat. Von Listenplatz 13 katapultierten ihn die Wählerinnen und Wähler bei der Kommunalwahl vor zwei Jahren auf Position neun. Das reichte für einen Sitz in der CDU-Fraktion.

Doch Führungskräfte einer städtischen Tochterfirma – und das sind die REM – dürfen nicht gleichzeitig im Gemeinderat sitzen, Wieczorek musste sich also entscheiden. Er entschied sich dafür, das Mandat zunächst nicht anzunehmen, was ihn zum Nachrücker machte. Erst dadurch schaffte es sein Parteikollege Thomas Hornung in den Rat.

Debüt nach Paukenschlag

Wieczorek musste warten, bis ein Mitglied der Fraktion ausscheidet. Das passierte Anfang März mit einem Paukenschlag. Die Masken-Affäre zwang Nikolas Löbel zum Rücktritt von allen politischen Ämtern. Eine Entwicklung, die Wieczorek kalt erwischte, das ist ihm im Gespräch anzumerken. Die Sache verhagelte ihm damals auch seine Kandidatur um ein Landtagsmandat im Mannheimer Süden. Seinen Einsteig in die Politik hatte sich der erfahrene Kulturmanager sicherlich anders vorgestellt. „Da lernt man, wie es in einer Partei zugeht“, sagt er über die Debatten im CDU-Kreisverband in den Wochen danach. Er habe nicht gedacht, dass Partei-Rivalitäten aus der Vergangenheit noch so wirksam seien. „Ich bin da sicher auch blauäugig gewesen.“ Aber er strebe ja auch kein Amt in der Partei an. Wieczorek will sich lieber auf seine Arbeit im Gemeinderat und in der Fraktion konzentrieren.

Das Gespräch ist im Hintergebäude des Schillerhauses, im Besprechungszimmer, Holzboden, langer Tisch, jede Menge Bücher. Warum noch Politik nach einer erfolgreichen beruflichen Laufbahn? Der Professor muss bei der Frage nicht lange überlegen. „Ich finde, es ist ein Muss in unserer Gesellschaft, dass sich Menschen während ihres Berufslebens oder danach auf Zeit für unsere Gesellschaft engagieren, das ist ein Hauptanliegen für die Demokratie.“ Wichtig ist ihm dabei: Politik darf nicht der Job sein, der einem das ganze Leben lang das Auskommen sichert. „Denn dann sind Politiker darauf angewiesen, dass sie wiedergewählt werden.“

Wieczorek hat viele Themen, die er angehen will. Das erste wird gleich beim Plaudern zur Begrüßung klar, als es natürlich um die Corona-Lage geht: Die Strukturen der Verwaltung in Deutschland müssen flexibler werden. Das habe die Pandemie gezeigt, sagt Wieczorek, und das sei auch für andere große Aufgaben wie den Klimaschutz wichtig. Flexiblere Verwaltung – gilt das auch für Mannheim? Der Stadtrat nickt. „Auch hier müssen die einzelnen städtischen Ämter wieder mehr Entscheidungsspielraum haben, es ist alles zu hierarchisch. Der Oberbürgermeister kontrolliert zu viel. Man muss Freiheiten gewähren, um schneller werden zu können und Potenziale zu heben.“ Das sei auch bei den Sparrunden wichtig, die Wieczorek als Corona-Folge auf die Stadt zukommen sieht. Aber er zählt noch viele weitere Themen auf: Wie lässt sich Schwerlastverkehr um die Stadt herumführen („Da wird man Umgehungen bauen müssen“), wie bleibt die Innenstadt erreichbar („Wir brauchen Park & Ride-Angebote mit guter Taktung“), wie rettet man den Einzelhandel („Nur die Filialisten werden überleben, die ein besonderes Angebot und eine besondere Kundenbindung haben“)?

Wichtig ist dem langjährigen Museumsdirektor natürlich auch der Bereich der Kultur: „Wir müssen dafür sorgen, dass sowohl bei den großen Investitionen als auch bei der Freien Szene die Zuschüsse mindestens auf dem aktuellen Niveau bleiben.“

„Gut vorbereitet“

Früher Chef eines großen Museums mit viel Entscheidungsgewalt, jetzt Stadtrat, der Mehrheiten braucht – muss man sich da nicht kräftig umgewöhnen? Der Mann mit dem Vollbart schüttelt den Kopf. „Auch als Museumsmanager müssen Sie die anderen mitnehmen, die beteiligten Stiftungen zum Beispiel. Insofern bin ich gut auf die Politik vorbereitet.“

Schwierig, sagt er, sei hingegen bisweilen etwas anderes: Als Generaldirektor habe er selbst dafür gesorgt, dass die Entscheidungen auch umgesetzt werden. „In der Politik dagegen beschließen wir etwas – und andere setzen es um.“