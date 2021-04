Alexander Soddy bei “NTM Zoom gemacht”

Mannheim. Alexander Soddy ist am Mittwoch Gast bei „NTM Zoom gemacht“. Der Generalmusikdirektor spricht über den Stellenwert der Nähe bei seiner Arbeit mit Orchestermusikerinnen und -Musiker sowie Sängerinnen und Sänger und über die Herausforderungen in Corona-Zeiten, teilte das Nationaltheater Mannheim (NTM) mit. Das Gespräch wird ab 19 Uhr live und kostenlos über Zoom übertragen. Nach Anmeldung per Mail an ntm.zoomgemacht@mannheim.de erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Link.

