Aktivisten prangern an

Im Rahmen einer bundesweiten Aktion haben am Samstag auch in der Mannheimer Innenstadt acht Aktivistinnen und Aktivisten für Aufsehen gesorgt: Eigenen Angaben zufolge holten sie am helllichten Tage mehrere dutzend Kilogramm an genießbaren Lebensmitteln aus den Mülltonnen eines Supermarktes und verschenkten diese an Passanten. Damit wollten sie auf die Lebensmittelverschwendung aufmerksam machen.

Da das sogenannte Containern hierzulande verboten ist, informierten einige der Aktivisten, wie sie mitteilten, anschließend die Polizei und zeigten sich selbst an – um auf die ihrer Meinung nach „Absurdität des Gesetzes“ hinzuweisen. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft habe die Polizei schließlich die Verteilaktion beendet. Die Aktion fand als Unterstützung des „Aufstands der letzten Generation“ statt, der ein „Essen-Retten-Gesetz“ fordert. mig