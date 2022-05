Aktivisten blockieren den Luisenring in Mannheim

Mannheim. Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben am Montagmorgen den Luisenring in Mannheim blockiert. Nach Informationen eines Reporters vor Ort und der Polizei Mannheim war die Fahrbahn in Richtung Mannheimer Innenstadt bis etwa neun Uhr nicht passierbar.

Aktuell löst sich der Stau auf. Es muss weiterhin mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Darüber hinaus muss mit Verspätungen im öffentlichen Nahverkehr gerechnet werden.

Der Stau reichte in der Spitze auf die A 650 zurück. Insgesamt hatten sich fünf Personen auf der Straße im Bereich zwischen Kurt-Schumacher-Brücke und Liebfrauenkirche festgeklebt. Um 8.45 Uhrlösten Polizeibeamte die Versammlung auf. Sie lösten die Aktivisten von der Straße und nahmen ihre Personalien auf.