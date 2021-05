Aktionstag zur Händehygiene am Uniklinikum

Mannheim. Die Universitätsmedizin Mannheim (UMM) beteiligt sich am heutigen Mittwoch, 5. Mai, an einem Aktionstag der der „Aktion Saubere Hände“ zum Thema Händehygiene. Wie die UMM mitteilte, ist die hauseigene Stabsstelle Krankenhaushygiene mit zwei speziell ausgestatteten Materialwägen auf den Stationen, in Ambulanzen und Notaufnahmen sowie in den OP-Bereichen unterwegs, um Fragen zu beantworten und Tipps zu geben. Mit dabei ist auch eine UV-Lampe, durch die Beschäftigte überprüfen können, wie gut ihnen das Desinfizieren gelingt: eine spezielle Flüssigkeit lässt die Hände danach blau leuchten. Außerdem können Beschäftigte bei einem Online-Quiz ihr Wissen rund um Hygiene-Themen beweisen.

Seit 2018 ist das Universitätsklinikum von der ‚Aktion Saubere Hände‘ mit einem Zertifikat ausgezeichnet. Vergangenes Jahr erhielt die UMM mit dem Gold Zertifikat die höchste Stufe der Auszeichnung.