Die Geschichte der Mobilität von der Steinzeit übers Alte Ägypten bis in die Zukunft ist das Thema bei einem Aktionstag für die ganze Familie, zu dem die Reiss-Engelhorn-Museen am Samstag, 23. Oktober anlässlich der Sonderausstellung „Eiszeit-Safari“ im Museum Weltkulturen D 5 einladen. Spannende Vorführungen, Mitmach-Angebote, kurzweilige Familien-Vorträge und eine Talkrunde – all das kann man dank der Unterstützung der BMW-Niederlassung ohne Eintritt erleben.

Heute steigt man ins Auto, in den Zug oder aufs Fahrrad – und schon geht die Reise los. Aber wie war das vor vielen Tausenden von Jahren? Dies erfahren kleine und große Besucher von Experimental-Archäologe Rudi Walter. Er bietet ab 11.30 Uhr über den Tag verteilt mehrere Vorführungen an. Dabei zeigt er unter anderem, wie die Menschen vor Erfindung des Rads ihr Hab und Gut transportiert haben und was archäologische Funde wie der von Ötzi in den Alpen über die Mobilität vergangener Zeiten verraten.

Gesprächsrunde zum Abschluss

Zudem gibt es zwei Vorträge. Um 12 Uhr ist Archäologin Sarah Nelly Friedland unterwegs in der Steinzeit und um 14 Uhr erzählt Ägyptologin Gabriele Pieke, wie die schweren Steine zu den Pyramiden-Baustellen gekommen sind.

Während des gesamten Tages angeboten wird eine Mitmach-Aktion. Kinder dürfen hier selbst zu Tüftlern werden und entwickeln Ideen für die Mobilität von morgen. Wie sieht das perfekte Fahrzeug für die Zukunft aus? Aus Recyclingmaterialien entstehen kreative Prototypen. Zum Abschluss gibt es um 17 Uhr eine Gesprächsrunde zum Thema Mobilität im Wandel. Generaldirektor Wilfried Rosendahl von den Reiss-Engelhorn-Museen begrüßt dazu Historiker Hiram Kümper von der Universität Mannheim und weitere Gäste, die über den Wandel der Mobilität sprechen. pwr

