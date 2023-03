Aktionstag des Moll-Gymnasiums in Mannheim

Mannheim. Bei „Da guckst du!“ physikalische Phänomene bestaunen, beim „Code-Knacker“ knifflige Rätsel lösen, Mathespiele mit iPads ausprobieren, an der Schulhaus-Rallye teilnehmen oder die neugestaltete Schulbibliothek erkunden: All das und mehr ist möglich beim Aktionstag des Moll-Gymnasiums in Neckarau am Samstag, 4. März. Um 9.45 Uhr eröffnet die Big Band in der großen Pausenhalle das Programm, bevor unterschiedliche Fächer und Arbeitsgemeinschaften im Mittelpunkt stehen. Außerdem wird es eine Vielzahl an Aufführungen und Shows geben, mit Einblicken etwa in die Musical-Produktionen der Schule. Gemeinsamer Abschluss ist um 13.15 Uhr in der Sporthalle.

