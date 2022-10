Aktionstag auf Altem Meßplatz - Mediziner zeigen wie Reanimation funktioniert

Mannheim. Fachärzte, Medizinstudierende und Experten aus Rettungsorganisationen sind am Sonntag, 16. Oktober, vor Ort auf dem Altem Meßplatz. Anlässlich des „World Restart a Heart Day“ zeigen die Fachkräfte dort von 11 bis 15 Uhr bei kostenfreien Schulungen Reanimationsmaßnahmen. Das kündigt die Universitätsmedizin Mannheim (UMM) in einer Pressemeldung an. Vor Ort könne „jeder Interessierte die Fähigkeit zur Wiederbelegung erlernen oder auffrischen“, teilt die UMM weiter mit. Zum Motto „Wiederbelebung – Jede und jeder verdient die Chance“ beteiligen sich außerdem der Arbeiter-Samariter-Bund, das Deutsche Rote Kreuz, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft und die Johanniter-Unfall-Hilfe an der Aktion. Auch Dirk Grunert unterstützt als Gesundheitsbürgermeister der Stadt Mannheim den Aktionstag und kündigt laut UMM an, seine Erste-Hilfe-Kenntnisse gegen 14.15 Uhr vor Ort auffrischen zu wollen – um damit auch ein Zeichen zu setzen. Reanimation solle als etwas „Einfaches“ aufgefasst werden, bei dem Alt und Jung gleichermaßen Leben retten könnten, schreibt die UMM weiter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Gesundheitsbürgermeister führt dabei in der Meldung aus, wieso das wichtig ist: „Bis zum Eintreffen der professionellen Einsatzkräfte ist aber die sofortige Erste Hilfe durch Angehörige oder sonstige Laien enorm wichtig.“ Erste-Hilfe-Maßnahmen sollten deshalb nicht erst zum Thema werden, wenn die Notsituation eintritt, betonen auch die Mediziner der UMM.

Der „World Restart a Heart Day“ ist eine weltweite Aktion des European Resuscitation Council und des International Liaison Committe on Resuscitation, um die Kenntnisse über Wiederbelebung zu verbessern.