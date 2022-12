Aktionsbündnis „Solidarität statt Preistreiberei!“: Kundgebung auf dem Mannheimer Marktplatz

Mannheim. Das Aktionsbündnis „Solidarität statt Preistreiberei!“ ruft für Dienstag, 6. Dezember, 18 Uhr, zu einer Kundgebung auf dem Mannheimer Marktplatz auf. Im Mittelpunkt der Protestaktion werden laut Veranstaltern dieses Mal die zunehmenden Probleme im Bereich Wohnen stehen. „Wir fordern, dass Politik und Wirtschaft den Interessen der großen Mehrheit und nicht denen einer kleinen Minderheit dienen müssen“, so eine Mitteilung.

Der bevorstehende Winter werde für Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen sehr hart höchstwahrscheinlich müssten sie mindestens mit einer Verdopplung der Heizkosten und noch höheren Stromkosten rechnen. Dazu kämen oft weiter steigende Kaltmieten, was für viele Menschen existenzbedrohend sei.

„Statt weiter Gewinne durch eine kleine Minderheit zu privatisieren und Verluste der großen Mehrheit der Bevölkerung aufzudrücken“, fordert das Bündnis „einen grundlegend anderen Ansatz“. Man solidarisiere sich deshalb mit den Tarifkämpfen der Gewerkschaften für höhere Realeinkommen und mit der Klimaschutzbewegung. „Es ist höchste Zeit, nicht wie die Bundesregierung weiter an Symptomen herumzudoktern, sondern das Übel an der Wurzel zu packen.“

Musikalisch umrahmt werde die Aktion von Bernd Köhler und Joachim Romeis von ewo². Weitere Aktionen seien unter anderem am Dienstag, 10. Januar, um 18 Uhr geplant.

