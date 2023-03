Aktionen zur Woche der Frankophonie

Zur „Woche der Frankophonie“ organisiert das Institut Français Mannheim (IF) drei Veranstaltungen rund um die Sprache, die weltweit von etwa 320 Millionen Menschen gesprochen wird. Wie das IF mitteilt, werden am Donnerstag, 23. März, von 12 bis 16 in einem Backkurs frankophone Spezialitäten aus drei Kontinenten kredenzt. Der Kurs findet in einer Lehrküche statt, Französischkenntnisse sind laut Mitteilung nicht erforderlich.

Am Freitag, 24. März, geht es ums Erlernen der Sprache. Laut FI werden zwischen 17.30 und 19 Uhr in der Zentralbibliothek im Stadthaus die analogen und digitalen Lernangebote der Stadtbibliothek für Erwachsene und Jugendliche vorgestellt. Außerdem informiert das IF über sein Frühlingskursprogramm und gibt Tipps rund um die Anmeldung zu den DELF/DALF-Sprachzertifikaten, den international anerkannten Zertifikaten für Französisch als Fremdsprache. Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie unter andrea.poerner@mannheim.de oder telefonisch unter 0621/293 8924.

Im Kurs „Französisch zur Osterzeit“ können Kinder am Freitag, 31. März, im IF in D5 von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr basteln und spielerisch erste Kontakte mit der französischen Sprache knüpfen. Vorkenntnisse sind laut IF keine Voraussetzung.

Aktionstag 1970 eingeführt

An diesem Montag feiert die französischsprachige Welt den „Tag der Frankophonie“. Eingeführt wurde der Aktionstag 1970 von der „Internationalen Organisation der Frankophonie (OIF)“. Die Förderung der Sprache und der Zusammenarbeit zwischen den 84 Staaten der OIF ist als ihr Ziel in der Charta der Frankophonie verankert. red