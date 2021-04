Aktionen am 1. Mai

Der 1. Mai steht 2021 unter dem Motto „Solidarität ist Zukunft“. Nur gemeinsam fände man den Weg in eine gute Zukunft. Der DGB appelliert an die Wirtschaft, „ihrer Verantwortung gerecht zu werden, ebenso wie an Bundes- und Landesregierungen, die Kosten der Pandemie gerecht zu verteilen“. Nicht der Markt habe durch die Krise geholfen, sondern ein starker Sozialstaat. In Mannheim wird die auf 200 Teilnehmer begrenzte Kundgebung auf dem Marktplatz um 11 Uhr eröffnet. Es gibt keinen Demozug. Hauptredner ist Thomas Hahl, Geschäftsführer der IG Metall Mannheim. Das Tragen einer OP-Maske oder FFP-Maske ist verpflichtend. Um 9 Uhr findet ein Ökumenischer Gottesdienst in St. Sebastian statt. Die Hauptkundgebung des DGB Baden-Württemberg wird ab 11 Uhr übertragen unter: bit.ly/3eHPycO.

Die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft Mannheim ruft indes dazu auf, sich an Aktionen zum Tag der Arbeit zu beteiligen. „Arbeit ohne Mitbestimmung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer funktioniert nicht“, so der Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft im Kreisverband Mannheim, Christian Hötting. „Du kannst etwas bewegen. Das ist das Motto unserer diesjährigen Erster-Mai-Aktion. Wir wollen Menschen motivieren in Gewerkschaften Mitglied zu werden oder einen Betriebsrat zu gründen.“ Es sei wichtig, dass man sich in Gewerkschaften und Betriebsräten engagiere, selbst etwas bewege. Zu diesem Anliegen habe man bis zum 1. Mai 2000 Postkarten versendet. red/see