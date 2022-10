Aktion nicht von der Buga

Die Aktion zum verkaufsoffenen Sonntag, bei der es beim Kauf einer Dauerkarte für die Bundesgartenschau einen Einkaufswagenlöser kostenfrei dazu gab, ist von der Tourismus Mannheim GmbH durchgeführt worden. Zuvor hieß es in einem „Übrigens“, der täglichen Glosse im „Mannheimer Morgen“, dass das Werbegeschenk von den Buga-Organisatoren herausgegeben wurde. Die Schlüsselanhänger bestehen zudem nicht aus Plastik, sondern zum Großteil aus Metall. In der Glosse, einem Meinungsbeitrag, geben Autorinnen und Autoren meist humoristisch Alltagsbeobachtungen überspitzt wieder. In diesem Fall fehlte jedoch die Überprüfung der subjektiven Wahrnehmungen. jpp

