Aktion gegen Verschwendung - gerettete Lebensmittel am Mannheimer Hauptbahnhof

Mannheim. Am Mannheimer Hauptbahnhof können Besucherinnen und Besucher am Freitagabend, 6. Mai, vor der Mülltonne bewahrte Lebensmittel mitnehmen. Foodsharing Mannheim und die Klimaschutzagentur wollen mit einer Aktion von 16 bis 19 Uhr im „Green House“ im Hauptbahnhof auf das Thema Lebensmittelverschwendung aufmerksam machen. Das gab die Klimaschutzagentur per Pressemitteilung bekannt.

Der gemeinnützige Verein „Foodsharing Mannheim – gegen Lebensmittelverschwendung e.V.“ präsentiert darüber hinaus, wie man selbst als Lebensmittelretter mitmachen kann und wo sich die öffentlich zugänglichen „Fairteiler“, also Schränke mit geretteten Lebensmitteln, in Mannheim befinden.

Um die Lebensmittel mitzunehmen, empfiehlt die Klimaschutzagentur, eigene Mehrwegbeutel oder –boxen mitzubringen, um so Plastikmüll einzusparen. Die städtische Einrichtung informiert zudem, wo Bürgerinnen und Bürger Mahlzeiten in umweltfreundlichen Alternativen zu Einwegverpackungen mitnehmen können, wo mitgebrachte Behälter befüllt werden und welche Mehrwegsysteme in Mannheimer Lokalen genutzt werden.

Die Aktion findet im Rahmen der bundesweiten Mehrwegtage „Essen in Mehrweg“ statt. Alternativen zu Einwegverpackungen sollen so sichtbar gemacht werden Ab dem 1. Januar 2023 sind Restaurants, Bistros und Cafés verpflichtet, Mehrwegalternativen anzubieten.

Vermeidung von Plastik

Am Mittwoch, 11., und Donnerstag, 12. Mai, erklärt der Stadtraumservice, wie Bürgerinnen und Bürger Plastik vermeiden können. Vor allem Einwegplastik sei hier ein Problem und könne verhindert werden, heißt es in der Mitteilung der Stadt. So können Menschen, die Leitungswasser trinken, am meisten Plastik einsparen. Das Verwenden von Glasflaschen steht an zweiter Stelle: „Allein zwei Glasflaschen reduzieren eine ganze Wertstofftonne voll mit Einwegplastikflaschen.“

Bei der Aktion können zudem nachhaltige Gewinne an einem Glücksrad ergattert werden.