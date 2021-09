Aktion gegen Blasenkrebs

Für Aufklärung zum Thema Blasenkrebs sorgt jetzt deutschlandweit ein Info-Bus. Mannheim war am Dienstag seine zweite Station. Vor dem Diakonissenkrankenhaus standen auch der Chefarzt der dortigen Urologischen Klinik, Martin Hatzinger, und sein Team für Fragen zur Verfügung. Blasenkrebs sei ein zunehmendes Problem, von dem überwiegend Männer, aber auch immer mehr Frauen betroffen seien, sagte Hatzinger. Und zwar besonders Menschen, die zwischen dem 15. und dem 35. Lebensjahr geraucht hätten. In den meisten Fällen trete der Krebs dann bei 50- bis 60-Jährigen auf. Wichtig sei, den Fokus mehr auf Prävention zu setzen, so der Ärztliche Direktor Dieter Schilling. sma

