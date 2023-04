Aktion gegen Abschottung

Mit vier Wegweisern in der Mannheimer Innenstadt beteiligt sich die Seebrücke Mannheim an einer bundesweiten Aktion. Dabei in rund 15 Städten noch bis einschließlich 23. April Kunstinstallationen im öffentlichen Raum aufgestellt. Unter dem Titel „Places of Isolation“ markiert die Seebrücke mit orangenen Wegweisern Orte der europäischen Abschottung und macht die damit verbundenen Menschenrechtsverletzungen im Alltag sichtbar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir wollen, dass Menschen in ihrem Alltag mit den Themen der europäischen Abschottungspolitik in Berührung kommen, Irritierung verursachen und zum Nachdenken anregen“, erläutert Claudia Omoregie von der Seebrücke Mannheim. Frauke Mann ergänzt: „ Wir wollen mit den Wegweisern einen Diskurs anregen, der weg von Abschottung und hin zu sicheren Fluchtwegen und sicheren Bleibeperspektiven kommt.“

Neben Mannheim werden auch in Köln, Darmstadt, Stuttgart, Heidelberg, Neumünster, Kiel, Kassel, Celle, Fürth, Mainz oder Erfurt Wegweiser aufgestellt. Die Seebrücke ist eine breite zivilgesellschaftliche Bewegung, die sich für die zivile Seenotrettung, für sichere Fluchtwege und für die dauerhafte Aufnahme von geflüchteten Menschen in Deutschland einsetzt. red