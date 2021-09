Akbulut: „Enttäuschendes“ Ergebnis

Beim Stand der Auszählungen zu Redaktionsschluss sieht es so aus, als ob Gökay Akbulut von der Linken der Wiedereinzug in den Bundestag sicher ist. „Es wird eine lange Nacht“, sagt Akbulut beim Wahl-Pressegespräch der Stadt. Denn die Linke hatte nach den ersten Hochrechnungen am Sonntagabend die fünf Prozent im Bund gerade so erreicht – Voraussetzung, es über die Landesliste zu schaffen.

Mit dem Landeslistenplatz zwei ist Akbulut wohl zwar sicher. Die Enttäuschung über das Ergebnis im Bund war ihr aber beim Statement anzuhören: „Die ersten Prognosen sind enttäuschend“, sagt sie. Man werde nun „in den Gremien und mit den Mitgliedern die Ursachen diskutieren“. Dennoch bedankte sie sich bei allen, die Wahlkampf für die Linke gemacht hätten. Sie hätten diesen „engagiert“ geführt. Und auch den Wählerinnen und Wählern dankte sie für das Vertrauen. Man werde sich im Bundestag weiter für Friedenspolitik, soziale Gerechtigkeit und Klimapolitik einsetzen.

Bundestagsabgeordnete ist Akbulut seit September 2017. Sie zog als eine von sechs Kandidierenden der Linken aus Baden-Württemberg in den Bundestag ein. Als Integrations- und Migrationspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke gestaltet sie seitdem die Politik auf Bundesebene mit. Akbulut machte stets deutlich: „Die Themen Arbeit, Bildung, Gesundheit und Wohnen“ sieht sie als Querschnittsthemen ihrer Arbeit.

Akbulut ist 1982 in Pinarbasi in der Türkei geboren und hat einen kurdisch-alevitischen Hintergrund. Seit 1990 lebt sie in Deutschland. „Meine langjährige Mitarbeit in kurdischen Vereinen hat mich politisiert und für die Benachteiligungen in der Migrationsgesellschaft sensibilisiert“, so Akbulut. see

