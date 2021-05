Akbulut auf Platz zwei, Cademartori auf Platz 17

Die aktuell einzige Mannheimer Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut (Linke) ist am Sonntag von ihrer Partei auf Platz zwei der Landesliste für die Bundestagswahl gewählt worden. Damit hat sie sehr gute Aussichten, auch dem nächsten Bundestag wieder anzugehören. Einen weniger sicheren Listenplatz hat die Mannheimer SPD-Kandidatin Isabel Cademartori von ihrem Landesverband bekommen. Sie wurde am Samstag auf Platz 17 gewählt.

AdUnit urban-intext1

Akbulut erhielt laut einer Mitteilung der Linken 78 Prozent der Stimmen und bildet zusammen mit dem ehemaligen Parteivorsitzenden Bernd Riexinger das Spitzenduo der Partei in Baden-Württemberg. „Ich freue mich über dieses gute Ergebnis und das Vertrauen der Delegierten und der Genossinnen und Genossen aus Baden-Württemberg“, so Akbulut. Ich werde mich auch weiterhin für die Interessen der Mannheimerinnen und Mannheimer einsetzen und für eine gerechtere Gesellschaft, in der auch Frauen, Migranten und Geflüchtete ihre Anerkennung erhalten und nicht weiter diskriminiert werden.“

Cademartori landete bei der digitalen SPD-Landesversammlung auf Platz 17 der Landesliste. Die Mannheimerin erhielt 75,5 Prozent der Stimmen. „Für eine Erstkandidatur ist dies eine gute Basis, wenn auch kein sicherer Listenplatz“, sagte der SPD-Kreisvorsitzende Stefan Fulst-Blei zum Ergebnis. Aktuell ist die SPD mit 16 Abgeordneten aus Baden-Württemberg im Parlament vertreten.

Nun wollen die Mannheimer Sozialdemokraten mit Nachdruck um das Direktmandat für Cademartori in Mannheim kämpfen. „Nicht zuletzt, weil die anderen Mannheimer Kandidatinnen absehbar über einen sicheren Listenplatz verfügen“, so Fulst-Blei. Auf dem Facebook-Auftritt der Mannheimer SPD gab sich die Partei kämpferisch: „Wir freuen uns sehr, und jetzt heißt es: bis 26. September kämpfen und das Mandat nach Mannheim holen!“

AdUnit urban-intext2

Grünen-Kandidatin Melis Sekmen war Mitte April von ihrer Partei ebenfalls auf Listenplatz 17 gewählt – ob das für einen Einzug über die Liste in den Bundestag reichen würde, ist ebenfalls unklar. Aktuell sitzen 13 Grüne aus Baden-Württemberg im Bundestag. Mit Blick auf die guten Umfragewerte der Partei dürften das aber deutlich mehr werden. Die CDU wählt ihren Bundestagskandidaten für Mannheim erst am kommenden Samstag.