Akademie des Universitätsklinikums lädt zum Kongress im Rosengarten

Mannheim. Die Akademie des Universitätsklinikums Mannheim lädt an diesem Freitag zu einem Kongress in den Rosengarten. Das Motto lautet „Fachkräfte seit 1781“, vor 240 Jahren wurde die erste öffentliche Krankenpflegeschule in Deutschland gegründet.

Erwartet werden rund 400 Fachkräfte und Auszubildende aus Krankenpflege, Operations- und Anästhesietechnischer Assistenz, Medizinisch-technischer Assistenz in Labor und Radiologie sowie Medizinische Fachangestellte, Physiotherapeuten, Notfallsanitäter und Physician Assistants. Ärztinnen und Ärzte sowie Verantwortliche in Leitungsfunktionen von Kliniken sind ebenfalls eingeladen.

Info: Programm und Anmeldung unter https://bit.ly/39bVcl7