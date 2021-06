Aggression, Poser und Autorennen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es auf der Neckarwiese zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Das teilt die Polizei mit, die die Stimmung dort als aufgeheizt und aggressiv beschreibt. Deshalb sei die Wiese komplett geräumt worden. Anschließend verhielten sich laut Polizei einige Personen an den Tischtennisplatten am Alten Meßplatz aggressiv – sie seien teilweise auch stark alkoholisiert gewesen. Die Polizei erteilte demnach Platzverweise, daraufhin hätten Menschen mit Steinen und Flaschen geworfen. Verletzt worden sei niemand. Der Platz wurde geräumt. Eine Person wurde laut Mitteilung in Gewahrsam genommen. Insgesamt waren, so die Polizei, jeweils 300 bis 400 Menschen auf der Neckarwiese und im Jungbusch unterwegs. Am Alten Meßplatz waren es 150.

Auch gegen Poser ist die Polizei am Wochenende erneut vorgegangen: Bei drei Fahrzeugen hätten die Beamten in der Nacht von Freitag auf Samstag Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Kontrolliert wurden in der Stadt 23 Fahrzeuge, zudem sechs in Heidelberg und fünf im Rhein-Neckar-Kreis. Am Samstagabend nahm die Ermittlungsgruppe 39 Autos unter die Lupe, die sie der Poser-Szene zuordnete. Von den 35 Kontrollen in Mannheim, den drei in Heidelberg und der einen im Rhein-Neckar-Kreis mündeten sieben in Anzeigen.

Sprinter-Fahrer als Zeuge gesucht

Am Freitagabend beschäftigte die Polizei zudem ein illegales Autorennen (wir berichteten). Dafür werden Zeugen gesucht. Bei der Auswertung der Videoaufnahmen, die bei der Verfolgung eines 23-jährigen Mercedes-Fahrers gemacht wurden, sahen die Ermittler, dass auch ein schwarzer BMW M4 beteiligt war. Zeugen sollen sich unter 0621/174 42 22 melden. Vor allem wird der Fahrer eines schwarzen Mercedes-Sprinter gesucht, der kurz vor der Auffahrt zur Konrad-Adenauer-Brücke überholt wurde und bremsen musste. An der Hecktür des Wagens war ein kreisrundes Logo mit roter Inschrift angebracht. pol/ham/scho