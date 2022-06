Die Universität richtet vom 1. bis 5. August ihre Summer School zum Thema „Afrika in Bewegung: Diaspora, Mobilität, Migration“ aus. „Der Fokus der europäischen Berichterstattung über Migration aus Afrika liegt hauptsächlich auf der irregulären Migration, obwohl neuere Studien zeigen, dass etwa 94 Prozent der Migration legal verläuft“, teilte die Universität am Mittwoch mit. Unter dem Motto „Afrika in Bewegung“ will die Universität demnach in Seminaren und Vorträgen unterschiedliche Aspekte der Diasporabewegungen herausarbeiten sowie Unterschiede in der Wahrnehmung und dem Verständnis von Afrodiaspora ergründen.

Das einwöchige Programm ist laut Mitteilung kostenlos und richtet sich sowohl an Studentinnen und Studenten als auch an Universitätsangehörige und Interessierte außerhalb der Universität. Es ist möglich, nur einzelne Teile der Summer School zu besuchen. Die Vorträge finden in Präsenz statt, können aber auch online angeschaut werden. Die Anmeldefrist läuft bis 17. Juli. seko