Ärzte streiken diesen Donnerstag am Uniklinikum Mannheim

Mannheim. Die Gewerkschaft Marburger Bund ruft für Donnerstag, 30. März, zu einem ganztätigen Warnstreik von Ärzten auf. Auch das Universitätsklinikum Mannheim wird betroffen sein, kündigt die Gewerkschaft in einer Pressemeldung an. Damit die Patientenversorgung trotz Streik sichergestellt werden kann, hat die Geschäftsführung des Universitätsklinikums eine Notdienstvereinbarung mit dem Marburger Bund abgeschlossen, heißt es weiter. Wichtige Bereiche am Universitätsklinikum Mannheim seien darüber hinaus nicht vom Streik betroffen: „Alle Notfälle können in gewohnter Weise behandelt werden, ebenso bereits stationär aufgenommene Patienten“, schreibt die Gewerkschaft in der Mitteilung.

Diese medizinischen Bereiche sind vom Streik ausgenommen

Vom Streik ausgenommen sind zudem Intensivstationen, Transplantationen und alle nicht aufschiebbaren Operationen und Therapien von Krebspatienten. „Auch Patienten, die von ihrem Haus- oder Facharzt mit der Bitte um sofortige Behandlung überwiesen werden, können trotz des Streiks wie üblich behandelt werden. Mit Beeinträchtigungen im Krankenhausbetrieb sei allerdings zu rechnen. Insofern Untersuchungs- oder Behandlungstermine wegen des Streiks nicht eingehalten werden können, würden Patienten von den einzelnen Kliniken informiert.

Von der laufenden Tarifauseinandersetzung zwischen dem Verband kommunaler Arbeitgeber und der Ärztegewerkschaft Marburger Bund betroffen sind rund 600 Ärztinnen und Ärzte am Universitätsklinikum, heißt es abschließend.