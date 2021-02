  Aerosolforscher: „Entscheidend ist die Virendosis“

Duisburg. Am Institut für Energie- und Umwelttechnik in Duisburg leitet Christof Asbach den Bereich Luftreinhaltung und Filtration. In einer großangelegten Studie testet Asbach, der ehrenamtlich Präsident der Gesellschaft für Aerosolforschung ist, den Sensorwürfel aus Mannheim auf Herz und Nieren.

Herr Asbach, wie hoch muss die Konzentration der Aerosole in der Luft sein, dass eine Übertragung des Virus möglich ist?

Christof Asbach: Entscheidend ist letztlich die Virendosis, also die Anzahl der Viren, die eine Person mit der Zeit einatmet. Man geht derzeit davon aus, dass für eine Infektion zwischen 400 und 1000 Viren nötig sind. Je höher die Virenkonzentration in der Luft ist, desto schneller kann diese Dosis erreicht werden. Während in der Außenluft die Virenkonzentration sehr schnell verdünnt und abtransportiert wird, kann sie sich in Innenräumen ansammeln und stetig ansteigen, insbesondere wenn die Räume nicht regelmäßig gelüftet oder die Luft durch technische Maßnahmen (Lüftungsanlage, Luftreiniger) gereinigt werden. Wie schnell in einem Raum die Dosis erreicht wird, hängt auch sehr stark davon ab, wie viele infizierte Personen sich im Raum befinden und wie viele Viren diese ausstoßen. Die Ausstoßrate ist nämlich sehr unterschiedlich und kann um Größenordnungen variieren, etwa vergleichbar mit „Superspreadern“.

Für wie praktisch und wirksam halten Sie den Würfelsensor aus Mannheim?

Asbach: Der neue Würfelsensor kombiniert mehrere Luftschadstoffsensoren auf einem beachtlich kleinen Bauraum. Hierdurch ist das System für viele Innenraumanwendungen attraktiv. Die verbauten Sensoren stammen aus vertrauenswürdigen Quellen und liefern – mit den erwartbaren Einschränkungen aufgrund der kleinen Bauform und des im Verhältnis zu professioneller Messtechnik günstigen Preises – zuverlässige Ergebnisse. Zur angekündigten Unterscheidung ausgeatmeter flüssiger Aerosolpartikel und überall verbreiteter vorhandener Partikel wie Feinstaub liegen mir keine Erkenntnisse vor. Das ist eine sehr große Herausforderung, wenn man bedenkt, dass die Größe eines Großteils der ausgeatmeten Aerosolpartikel zwischen 0,2 bis 0,4 Mikrometer liegt. Und damit im Bereich der Messgrenze der eingesetzten Feinstaubsensoren, denn Coronaviren sind noch kleiner. Zudem liegt der Anteil der ausgeatmeten Aerosole an der gesamten Partikelkonzentration in typischen Innenräumen auch nach mehreren Stunden ohne Lüftung und mit einem Superspreader bei weit unter ein Prozent. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Virenkonzentration in einem 100 Kubikmeter großen Raum nach zwei Stunden mit einem Superspreader bei 90 000 Viren pro Kubikmeter liegt. Die typische Hintergrundbelastung in einem Raum beträgt aber zwischen fünf und zehn Millionen Partikel pro Kubikmeter.

Wie lang wird die Studie zum Würfel laufen, wann rechnen Sie mit ersten Ergebnissen?

Asbach: Wir führen derzeit einen Versuch in einem Büroraum bei uns im Institut in Duisburg durch. Hier soll untersucht werden, wie gut Luftreiniger in der Lage sind, die Raumluft zu säubern. Diese Untersuchung findet sowohl mit wissenschaftlicher Messtechnik als auch mit verschiedenen kostengünstigen Sensoren statt. Neben der Effektivität von Luftreinigern wird auch die Möglichkeit der Einbindung der Sensoren in eine Lüftungssteuerung oder eine Steuerung der Luftreiniger untersucht. Diese Studie soll über mehrere Wochen laufen. Sobald wir die Proxicube-Würfel aus Mannheim erhalten, werden sie in das Messprogramm aufgenommen.