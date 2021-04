Änderungen auf Buslinie 60 wegen Bauarbeiten

Mannheim. Wegen Bauarbeiten wird die Herzogenriedstraße in Mannheim zwischen Sandgewann und Ulmenweg in der Zeit vom 26. April bis 30. April für den Verkehr gesperrt. Hiervon sind auch die Busse der Linie 60 der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) betroffen. Die Buslinie 60 wird zwischen Fernmeldeturm und Luzenberg sowie Ulmenweg und Pfeifferswörth geteilt. Es besteht zwischen beiden Linienteilen keine Übergangsmöglichkeit, die Haltestelle Leoniweg kann in der genannten Zeit nicht bedient werden. Die Schulbusse zwischen Bonifatiuskirche und IGMH werden ohne Zwischenhalt über Carl-Benz-Straße und Waldhofstraße umgeleitet.

