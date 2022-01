Änderung der Abfallentsorgung wegen Heilige Drei Könige 2022

Mannheim. Aufgrund des Feiertages am 6. Januar ändert sich die Abfallentsorgung für Haushalte mit wöchentlicher Restmüll-Leerung in Mannheim. Die ursprüngliche Leerung von Papier und Restmüll am Donnerstag, den 6. Januar, verschiebt sich somit auf Freitag, den 7. Januar. Gleichermaßen verschiebt sich die ursprünglich für Freitag angedachte Leerung auf Samstag, den 08. Januar. In den Stadtteilen, in denen der Restmüll alle 14 Tage geleert wird kommt es zu keiner Änderung, da die Verschiebung bereits bei der Planung berücksichtigt wurde. Dies gilt auch für die Leerung der Biotonne und der Wertstofftonne. Ein Blick in den Abfallkalender ist deshalb ratsam, um Abweichungen vom regulären Termin entnehmen zu können. Alle nicht genannten Abfuhrtage bleiben unverändert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weiterhin sind die Recyclinghöfe Im Morchhof 37 und in der Max-Born-Str. 28 auf der Friesenheimer Insel am 6. Januar geschlossen. An allen übrigen Werktagen gelten die bekannten Öffnungszeiten. Der ABG-Kompostplatz in der Ölhafenstraße und die Deponie Friesenheimer Insel sind bis zum 9. Januar geschlossen.