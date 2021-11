Adventsmarkt der Frauengruppe Neckarauer Hexen

Mannheim. Die Frauengruppe Neckarauer Hexen lädt am Freitag, 19., und Samstag, 20. November, zum ersten Adventsmarkt im Freien rund um die Jakobuskirche ein. Die Gruppe besteht seit dreißig Jahren an der katholischen Gemeinde und ist in der Fasnacht aktiv. Verkauft werden selbst gemachtes Gebäck, Marmelade und Obstbrände, außerdem handgefertigte Adventskränze, Waren aus fairem Handel, Stricksachen, Kunsthandwerk, Gewürze, Schmuck und Werke der Neckarauer Malerin Barbara Eckert-Stahl. Zudem werden Suppe, Bratwürste und Waffeln angeboten. Die 15 Stände unter freiem Himmel sind Freitag von 17 bis 19 Uhr und Samstag von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Es gilt die 2G-Regel.

