Adventskranz vergessen - Wohnungsbrand im Mannheimer Jungbusch

Mannheim. In einer Wohnung im Mannheimer Stadtteil Jungbusch ist in der Nacht zu Mittwoch, gegen 0.20 Uhr, ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei vergaßen die zwei Bewohnerinnen offenbar Kerzen eines Adventskranzes ordnungsgemäß zu löschen - dadurch entzündete sich dieser. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand im zweiten Obergeschoss der Wohnung in der Jungbuschstraße zügig löschen, sodass lediglich Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro an der Einrichtung entstand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die beiden Wohnungsinhaberinnen waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs selbst nicht zu Hause. Zwei Katzen wurden unverletzt durch die Feuerwehr gerettet und den zurückgekehrten Frauen übergeben. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die Jungbuschstraße nicht passierbar. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es jedoch nicht.