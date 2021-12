Mannheim. Bei einem Zimmerbrand am Mittwochnachmittag sind zwei Personen in Mannheim verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte in der Käfertalerstraße / Ecke Obere Clignesstraß ein Adventskranz in einer Wohnung im zweiten Stock. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation dem Rettungsdienst übergeben. Rund 14 Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpften die Flammen mittels Kleinlöschgerät. Die Wohnung wurde gelüftet. Die Höhe des Sachschadens sei bislang unklar.

