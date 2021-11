Adventsbasar an fünf Tagen

„Ausgesprochen hübsche und ausgefallene Sachen für jeden Geschmack und für jeden Geldbeutel“, verspricht Sybille Lotterer. Sie und ihre ehrenamtlich tätigen Mitstreiterinnen vom DHB-Netzwerk Haushalt – früher bekannt als Hausfrauenverband – haben das ganze Jahr über genäht, gebastelt, gebacken. Zwar müssen sie ihren traditionellen Adventsbasar im Stadthaus wegen der Corona-Pandemie erneut absagen, dafür wird an drei Tagen in der Geschäftsstelle in N 3, 7-8 (Eingang Kunststraße) verkauft.

Dabei wird der traditionelle Basar-Termin eingehalten: der Samstag vor dem ersten Adventswochenende. Doch zusätzlich zum Samstag, 20. November, von 10 bis 16 Uhr stehen die Frauen in der darauffolgenden Woche mehrfach parat: am Montag 22. November, und Mittwoch 24. November, von 13 bis 16 Uhr sowie am Dienstag 23. November, und Donnerstag 25. November, von 9 bis 13 Uhr – fünf Tage also, um für den guten Zweck einzukaufen.

Unzählige leckere Plätzchen verschiedenster Sorten und die beliebten kleinen Linzertorten – alles liegt bereit: „Himmlisches Weihnachtsgebäck wie Zimtsterne und Hildabrötchen“, verspricht Sybille Lotterer, dazu auserlesene Konfitüren, Gelees und Chutneys – alles selbst gemacht. Schließlich wissen Lotterer und ihr Team, dass es Stammkunden gibt, die sich da für die Adventszeit und darüber hinaus eindecken. Die sollen auf die gute Ware nach Hausfrauenrezept nicht verzichten müssen.

Das ganze Jahr vorbereitet

Zum Angebot gehört nach den Worten der Vorsitzenden aber auch „Schönes und Praktisches aus der Näh- und Handarbeitsstube“, darunter Taschen in vielen Variationen, etwa für Torten und Kuchen, für das Pausenbrot, zum Schutz des I-Pads, gehäkelte Netze und modische leichte Rucksäcke. Schürzen und Topflappen wurden hergestellt, Stulpen, Socken, Schals und Mützen, Handschuhe, dazu Schals für Kinder, ferner Dekoratives aus der Bastelwerkstatt.

Wann immer es trotz Corona-Pandemie möglich war, trafen sich die Frauen und arbeiteten zusammen, viele bereiteten die Ware für den Basar aber das ganze Jahr ehrenamtlich zu Hause vor. Den Benefizbasar hätte es dieses Jahr zum 53. Mal gegeben. Christine Bonsack, die damals den Vorsitz des Hausfrauenverbandes übernommen hatte, ergriff die Initiative für die Veranstaltung und motivierte die Mitglieder immer wieder, Schmackhaftes und Schmückendes für den guten Zweck herzustellen.

Der Standort hat über die Jahrzehnte oft gewechselt. Start war im Eichbaum-Stammhaus in P 5. Der Jöst-Saal in M 1 (inzwischen abgerissen), war eine Station, schließlich das Hotel Wartburg, zuletzt das Stadthaus N 1 und nun im Büro des Verbandes in N 3. Während es aber im vergangenen Jahr nur Verkauf nach telefonischer Voranmeldung gab, kann man nun zu den Öffnungszeiten jederzeit kommen – Zutritt ist aber gemäß der 2G-Regel.

Zur „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“, die von Anfang an profitiert, erhalten zwischenzeitlich viele weitere gemeinnützige Organisationen Teile des Erlöses.