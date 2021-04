Straubing. Am Donnerstag treten die Adler Mannheim zum zweiten Mal in der Viertelfinal-Serie gegen die Straubing Tigers an. Beginn ist um 19.30 Uhr im Eisstadion Straubing. Die Adler müssen gewinnen, um ein Aus zu verhindern. Bei einem Sieg stünde am Samstag in Mannheim eine entscheidende dritte Partie an. Aufgrund der Pandemie reichen diesmal zwei statt vier Siege für die nächste Runde.

AdUnit urban-intext1