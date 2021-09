Adler Mannheim - Torhütter Endras fehlt rund fünf Wochen

Mannheim. Aufgrund einer Beinverletzung wird Torhüter Dennis Endras den Adlern Mannheim in den nächsten rund fünf Wochen nicht zur Verfügung stehen. Dies teilte der Eishockey-Verein am Donnerstagnachmittag mit.

„Zwei längerfristige Ausfälle in einer Partie – das ist äußerst unglücklich für uns“, hat Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara noch den Ausfall von Ruslan Iskhakov, ebenfalls aus dem Duell mit den Tigers im Kopf. „Mit Dennis und Felix verfügen wir über das wahrscheinlich beste Torhüter-Duo der Liga. Dennis´ Ausfall wiegt in dieser Hinsicht definitiv schwer, schließlich gibt er seinen Vorderleuten durch seine Erfahrung, Abgeklärtheit und Ruhe die nötige Sicherheit. Mit Felix sind wir auf dieser Position aber auch weiterhin hervorragend besetzt. Zudem haben wir nun mit Florian Mnich einen hungrigen Backup auf der Bank, der in der zurückliegenden Spielzeit hervorragende Leistungen in Heilbronn gezeigt hat.“