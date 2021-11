ADFC will Diebstähle in Mannheim verringern – und codiert Fahrräder

Mannheim. Um Diebstähle zu vermeiden und die Aufklärungsrate zu erhöhen, codiert der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Mannheim Fahrräder. Die letzten Termine in diesem Jahr sind am Mittwoch, 1. Dezember, von 16 bis 18 Uhr bei der Fahrradwerkstatt im MPB-Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof sowie am Samstag, 4. Dezember, von 11 bis 14 Uhr bei Zweirad-Stadler, Casterfeldstr. 40-44.

Um Fahrräder vor Diebstahl zu schützen, können diese codiert werden. © dpa/Patrick Pleul

Mitzubringen sind Personalausweis und Kaufbeleg mit Rahmennummer. Ist kein Kaufbeleg vorhanden, kann der Eigentümer des Fahrrades mit einer eidesstattlichen Erklärung die Codierung durchführen lassen. Durch die Codierung wird ein Fahrrad dauerhaft mit einem individuellen alphanumerischen Code versehen. Dieser wird mit einem speziellen Werkzeug in den Rahmen unterhalb des Sattels geprägt und zusätzlich mit einem auffallenden Aufkleber versehen. Der Code enthält verschlüsselte Angaben zu Namen und Adresse der Besitzerin oder des Besitzers, die den Behörden eine individuelle Zuordnung des Rades ermöglichen. Polizei oder Fundbüro erkennen anhand des Codes sofort die Eigentümerin oder den Eigentümer des Fahrrads – ohne Rückgriff auf zentrale Datenbanken. Bis auf wenige Ausnahmen (zum Beispiel Carbon-Rahmen) können alle Fahrräder (wie übrigens auch die teuren Fahrrad-Akkus) codiert werden. Die Codierung eines Fahrrades kostet 15 Euro, für ADFC-Mitglieder acht Euro und die zusätzliche Codierung eines Akkus fünf Euro. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0621/ 9766093 oder 01575/ 1307128.