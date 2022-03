ADFC lädt zu digitaler Podiumsdiskussion ein

Mannheim. „Immer mehr Menschen treten in die Pedale und noch mehr wollen und würden Rad fahren – wenn sie sich dabei sicher fühlen“, heißt es vom Allgemeinen Deutsche Fahrrad-Club (ADFC). „Zwar nehmen die Unfallzahlen seit Jahren ab, nur beim Radverkehr stagnieren sie oder steigen sogar an“, betont der ADFC.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit seiner diesjährigen Jahreskampagne „Rücksicht im Verkehr – da geht noch mehr!“ möchte er daher in der Rhein-Neckar-Region die Wahrnehmung auf dieses Thema lenken. Hintergrund ist das Ziel der „Vision Zero“, also ein Straßenverkehr, in dem es keine Verkehrstoten und Schwerverletzten mehr gibt.

Am Montag, 28. März, 19 Uhr lädt der ADFC dazu zu einer digitalen Podiumsdiskussion ein. An einen Impulsvortrag „Emotionen und Rücksicht im Straßenverkehr“ von Kai Schulte (Deutscher Verkehrssicherheitsrat DVR) schließt sich eine Diskussion an mit folgenden Teilnehmern: Jürgen Schwarz (Taxifahrerverband Mannheim), Hermino Katzenstein MdL (ADFC Rhein-Neckar), Knud Jahnke (AG Fußverkehr Heidelberg, Kinderbeauftragter Heidelberg-Rohrbach) und ein RNV-Busfahrer. Anmeldung ist nicht erforderlich. Fragen an das Podium können über die Chatfunktion gestellt werden. Die Moderation übernimmt Carsten Blaue (Rhein-Neckar-Zeitung). Die Diskussion wird auf YouTube übertragen, https://youtu.be/mlMGE8h_w64

Schirmherren der ADFC-Jahreskampagne sind Mannheims OB Peter Kurz; Stefan Dallinger, Landrat Rhein-Neckar-Kreis, und der Heidelberger OB Eckart Würzner.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2