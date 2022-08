Mannheim. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club Mannheim codiert Fahrräder, um Diebstähle zu vermeiden und die Aufklärungsrate zu erhöhen. Der nächste Termin findet am Mittwoch, 3. August, 16 bis 18 Uhr, bei der Fahrradwerkstatt im MPB-Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof statt. Mitzubringen sind an diesem Tag neben dem Rad auch Personalausweis und Kaufbeleg mit Rahmennummer. Ist kein Kaufbeleg vorhanden, kann der Eigentümer die Codierung auch mit einer eidesstattlichen Erklärung durchführen lassen.

