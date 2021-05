ADFC-Aktion: Pop-Up am Luisenring

Mit einer Pop-Up-Radspur als Demo-Aktion am Donnerstag, 3. Juni, am Luisenring will der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) beim Ausbau des Radwegenetzes in Mannheim Druck machen. Eine solche, zunächst provisorische, Fahrradspur war bereits im vergangenen Jahr von der SPD gefordert, aber bislang nicht umgesetzt worden. Der Zusatz Pop-Up bedeutet, etwas nur vorübergehend vorhanden ist. Stattdessen soll nun auf Beschluss des Ausschusses für Umwelt und Technik (AUT) des Gemeinderats im kommenden Jahr eine dauerhafte, geschützte Fahrradspur auf einem Teilabschnitt der Strecke eingerichtet werden (wir berichteten). Die Grünen haben zwischenzeitlich beantragt, darüber hinaus am Luisenring die nicht für einen dauerhaften Radweg vorgesehenen Abschnitte jetzt rasch als Pop-Up-Provisorien für Fahrradfahrer freizugeben.

Gebrauchtradmarkt im Herbst

Am Mittwoch, 19. Mai, startet der ADFC um 18 Uhr am Wasserturm zum „Ride of Silence“ (Fahrt der Stille) im Gedenken an bei Verkehrsunfällen getötete Radfahrer. Wie Kreisvorsitzender Gerd Hüttmann mitteilte, sind neben dem Radtourenprogramm auch wieder Aktionen wie die „Kiddical Mass“-Fahrraddemo und der „Parking Day“ nach den Sommerferien geplant. Am Samstag, 18. September, 10 bis 13 Uhr, soll es wieder einen Gebrauchtradmarkt – es ist der 59. – auf dem Alten Messplatz geben. lang

