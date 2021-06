Achtjähriges Mädchen im Vogelstangsee ertrunken - Polizei sucht Zeugen

Mannheim. Nach dem Tod einer Achtjährigen in Mannheim sucht die Polizei nach Zeugen - das Mädchen war am Samstagabend im Vogelstangsee ertrunken. Das Kind wurde von seiner Mutter am Abend als vermisst gemeldet, nachdem sie es beim Ausflug zum See über längere Zeit nicht mehr gesehen hatte.

Rettungstaucher konnten gegen 22.30 Uhr den leblosen Körper des Mädchens unter der Wasseroberfläche ausmachen und aus dem Wasser holen. Umgehend eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos, so dass die 8-Jährige wenig später im Krankenhaus verstarb.

Badeanzug des Mädchens © Polizei

Die Ermittlungen der Polizei zu den weiteren Umständen des Vorfalls dauern an. Die Ermittler suchen nun nach weiteren Zeugen, denen das Mädchen am Samstagnachmittag oder -abend aufgefallen ist. Die Achtjährige war nach Angaben der Polizei rund 1,35 Meter groß und von schlanker Statur. Es hatte dunkelbraune, stark gelockte Haare. Das Mädchen trug einen rosa Badeanzug und eine Schwimmbrille. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/1744444 bei der Polizei zu melden.

