Sechs Rettungswagen – fast alle, die in Mannheim verfügbar waren – rasten in der Nacht zum Montag zu einem Einsatz auf die Rheinau. Von dort war aus dem Vorderen Sporwörth ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden. Er stellte sich aber beim Eintreffen der Feuerwehr, die mit dem Löschzug der Wache Süd und zwei weiteren Fahrzeugen der Hauptfeuerwache ausrückte, als Kabelbrand im Kellergeschoss heraus. Ein Trupp konnte die Flammen sehr schnell löschen. Allerdings breitete sich der Qualm im gesamten Treppenhaus bis zum Dachgeschoss aus. Sieben Hausbewohner sowie ein zweijähriges Kind mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vor Ort von zwei Notärzten behandelt und dann vorsorglich in Krankenhäuser gebracht werden. Ursache war laut Polizei ein technischer Defekt an einer Telefonanlage. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. pwr