Acht Neuinfizierte gemeldet

Das Gesundheitsamt hat am Donnerstag (bis 16 Uhr) acht neue Corona-Fälle registriert. Die Inzidenz liegt nun nach den Zahlen der Stadt bei 11,3. Der offizielle Wert, den das Landesgesundheitsamt für Mannheim ausweist, ist auf 12,2 gestiegen. Er ist für Veränderungen der Corona-Regeln entscheidend. Und weil er schon am Mittwoch mit 10,3 zweistellig war, drohen nun bei drei weiteren Tagen in Folge über 10,0 wieder Verschärfungen. Dazu würde etwa die Schließung der Diskotheken gehören, ebenso niedrigere Publikum-Obergrenzen bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, teilweise auch im Freien. sma

