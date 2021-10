Acht Corona-Neuinfektionen in Mannheim - Corona-Kennwerte im Südwesten steigen leicht

Mannheim. Der Inzidenzwert in Mannheim ist nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) vom Sonntag (Stand 16 Uhr) mit acht neuen Infizierten (insgesamt nun 19.260 Fälle) innerhalb eines Tages auf 109,1 gesunken. Am Samstag lag die Inzidenz nach LGA-Werten bei 112,0. Am Sonntag vor einer Woche belief sich die Inzidenz auf 99,1. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb nach Zahlen der LGA unverändert. Somit sind weiterhin 311 Verstorbene bekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

LGA-Werte für die Region

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert nach den Zahlen des LGA im Vergleich zum Vortrag mit 57,6 gleich geblieben. Vom Gesundheitsamt wurden am Sonntag 29 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 25.939 Fälle im Kreis gibt. In Heidelberg wurden keine neuen Fälle an das LGA übermittelt (insgesamt 5.918 Fälle). Nachdem die Inzidenz in der Stadt am Samstag bei 28,3 lag, wurde sie am Sonntag mit einem Wert von 26,5 angegeben.

Infektionsgeschehen im Südwesten

Im gesamten Südwesten ist die Zahl der Corona-Fälle um 564 binnen 24 Stunden auf nun insgesamt 577.068 infizierte Personen gestiegen. Damit ist die Inzidenz in Baden-Württemberg leicht auf 84,5 angestiegen (Stand: 16 Uhr). Am Samstag lag der Wert bei 82,9. Derzeit sind im Südwesten insgesamt 10.691 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt.

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Täglich aktualisierte Grafiken Coronavirus in Mannheim: Fallzahlen, Regeln und Impfungen Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Karte und Grafiken Coronavirus: Fallzahlen aus Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg und Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren