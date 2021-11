Achim Weizel (ML)

Die Freien Wähler/Mannheimer Liste (ML) sehen im Haushaltsentwurf der Verwaltung einige Risiken und plädieren zudem für Akzentverschiebungen, wie in der Rede von Achim Weizel deutlich wird. Trotzdem, so der Fraktionschef, werde man „dem Zahlenwerk selbst“ zustimmen und auch keine weiteren Anträge stellen, die zu größeren Mehrausgaben führen. Risiken im Etat nennt Weizel mehrere – von drohenden Steuerrückzahlungen über steigende Baukosten und offenbar nicht ausreichend berücksichtigte Kosten für die Sanierung des Fahrlachtunnels bis hin zum Klinikum, das den städtischen Etat auch noch 2022 belasten werde.

Was die Akzentverschiebungen angeht, sieht Weizel die eingeplanten Summen für Unterhalt und Sanierung von Straßen als „zu gering angesetzt“. Das eingeplante Geld für Radwege hält er für notwendig – aber ehe man neue Wege baue, müsse man erst bestehende sanieren und Lücken schließen, „mit dem Schwerpunkt in den Stadtteilen“. Neue Stellen bei der Stadtverwaltung sollten nach Ansicht der ML lediglich beim Ordnungsdienst entstehen. Denn: „Es ist nicht verwunderlich, dass sich niemand an die Regeln hält, wenn keine Ahndung erfolgt.“ imo