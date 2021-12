Abwärtstrend der Inzidenz hält an

Das Gesundheitsamt hat am Montag einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus vom Wochenende bestätigt: Ein über 60 alter Mann verstarb in einem Krankenhaus außerhalb Mannheims. Es ist der 391. Todesfall seit Beginn der Pandemie. Unterdessen hält der Abwärtstrend der Inzidenz in Mannheim an. 269,0 weist das Landesgesundheitsamt am Montag für die Quadratestadt aus. Zuvor waren 57 Neuinfektionen mit dem Coronavirus für den Montag gemeldet worden. Über das Wochenende ist auch die Zahl der akuten Infektionen unter die 4000er-Marke gefallen: Derzeit sind es 3580. lok

