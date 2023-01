Mannheim. Wie die Stadt Mannheim mitteilt, ist die Abteilung Zuwanderung und Einbürgerung in K 7 von Montag, 23. Januar, bis Mittwoch, 25. Januar, geschlossen. Von der Schließung „aufgrund einer Verfahrensumstellung“ ist laut Stadt auch die Ausgabe von elektronischen Aufenthaltstiteln (eAT) betroffen. Das Servicecenter 115 ist an diesen Tagen allerdings wie gewohnt von 7.30 Uhr bis 18 Uhr unter der Behördennummer 115 zu erreichen. Ebenso der Bürgerservice in K 7 zu den gewohnten Öffnungszeiten.

