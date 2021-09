Mannheim. Fritzi Haußmann, Absolventin der Freien Kunstakademie in Mannheim, hat beim Pfalzpreis für Bildende Kunst 2021 in der Sparte Plastik den Hauptpreis (10.000 Euro) erhalten. Aus einer Meldung der Freien Kunstakademie Mannheim geht hervor, dass sie sich gegen 28 Mitbewerber und Mitbewerberinnen durchsetze. Alle Kunstwerke sind in einer Ausstellung im Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern zu sehen.

